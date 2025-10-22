Curtea Internaţională de Justiţie pregătește un aviz pe tema obligațiilor umanitare ale Israelului în Fâșia Gaza VIDEO

Curtea Internaţională de Justiţie (ICJ) a început miercuri, 22 octombrie 2025, să-şi prezinte avizul cu privire la obligaţiile Israelului faţă de organismele care furnizează ajutoare umanitare în Fâşia Gaza, relatează AFP.

Preşedintele ICJ, Yuji Iwasawa, a deschis o audiere publică în care urmează să-şi prezinte avizul, cu caracter consultativ, cu privire la obligaţia Israelului de a facilita accesul ajutoarelor pentru locuitorii din Fâşia Gaza.

Distribuirea acestor ajutoare către civilii palestinieni ar urma să se realizeze în contextul acordului de încetare a focului în Gaza, acord care a fost semnat de părțile implicate în acest război și, în plus, a fost semnat și de președintele SUA, Donald Trump.

Acordul de încetare a focului în Gaza a permis și eliberarea ultimilor ostatici care erau, încă, ținuți prizonieri de Hamas, în urma atacului din 7 septembrie 2023.

ICJ starts handing down its ruling on Israel's obligations towards agencies providing humanitarian assistance to Palestinians in Gaza as ICJ President Yuji Iwasawa opens public hearing to deliver its "advisory opinion" laying out Israel's duty to facilitate aid in Gaza pic.twitter.com/OXvb1kQfUA — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 22, 2025

