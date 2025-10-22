Curtea Internaţională de Justiţie pregătește un aviz pe tema obligațiilor umanitare ale Israelului în Fâșia Gaza VIDEO

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 20:18
Curtea Internaţională de Justiţie pregătește un aviz pe tema obligațiilor umanitare ale Israelului în Fâșia Gaza VIDEO
Ajutor umanitar în Gaza - Foto: X/@UNRWA

Curtea Internaţională de Justiţie (ICJ) a început miercuri, 22 octombrie 2025, să-şi prezinte avizul cu privire la obligaţiile Israelului faţă de organismele care furnizează ajutoare umanitare în Fâşia Gaza, relatează AFP.

Preşedintele ICJ, Yuji Iwasawa, a deschis o audiere publică în care urmează să-şi prezinte avizul, cu caracter consultativ, cu privire la obligaţia Israelului de a facilita accesul ajutoarelor pentru locuitorii din Fâşia Gaza.

Distribuirea acestor ajutoare către civilii palestinieni ar urma să se realizeze în contextul acordului de încetare a focului în Gaza, acord care a fost semnat de părțile implicate în acest război și, în plus, a fost semnat și de președintele SUA, Donald Trump.

Acordul de încetare a focului în Gaza a permis și eliberarea ultimilor ostatici care erau, încă, ținuți prizonieri de Hamas, în urma atacului din 7 septembrie 2023.

