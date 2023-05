Procurorul de la CPI care a emis mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, pus pe lista „persoanelor căutate” de Kremlin

Procurorul Curţii Penale Internaţionale (CPI) Karim Khan a fost plasat pe lista persoanelor căutate în Rusia, potrivit unei note a Ministerului rus de Interne, văzută de AFP la două luni după de CPI a emis un mandat de arestare împotriva preşedintelui rus Vladimir Putin.

„Data naşterii: 30 martie 1970. Locul naşterii: Edinburgh, Scoţia (...) Căutat în baza unui articol din Codul penal”, se arată în notă, fără a preciza despre ce infracţiune este vorba.

Moscova a respins acuzaţia CPI împotriva lui Vladimir Putin de crime de război în legătură cu „deportarea ilegală” a mii de copii ucraineni în cadrul conflictului dintre Moscova şi Kiev.

