Cum discuta Putin despre copiii ucraineni. Procurorul șef CPI: ”Poartă răspunderea penală a deportării forţate în Rusia” VIDEO

Procurorul-şef al Curţii Penale Internaţionale (CPI), Karim Khan, consideră vineri că are motive rezonabile să creadă că preşedintele rus Vladimir Putin şi comisarul prezidenţial însărcinat cu drepturile copilului Maria Lvova-Belova poartă responsabilitatea deportării forţate a sute de copii ucraineni, relatează CNN.

Atunci când copii ucraineni au fost scoşi din Ucraina, ei erau protejaţi de cea de-a IV-a Convenţie de la Geneva, a subliniat Khan.

Guverne din Occident, cu Washingtonul în frunte, acuză administraţia lui Vladimir Putin de desfăşurarea unui program de deportare cu forţa a mii de copii ucrauneni din Ucraina în Rusia, într-o reţea de zeci de tabere, în care minorii sunt ”reeducaţi” politic.

”Mulţi dintre aceşti copii, presupunem noi, au fost între timp daţi în adopţie în Federaţia rusă”, acuză Khan. O modificare a legislaţiei ruse, prin decrete emise de căte Vladimir Putin a facilitat adoptarea copiilor de către familii ruseşti, acuză el.

❗️ This video could be one of the reasons why the International Criminal Court in The Hague issued an arrest warrant for Vladimir Putin and the Commissioner for Children's Rights Maria Lvova-Belova.

The video shows Lvova-Belova bragging to Putin that she stole and illegally… https://t.co/HaqZpHwFqa pic.twitter.com/RzLVg3GNmq