Ucraina aderă la Curtea Penală Internațională după ani de tergiversări. Ce rol are Rusia în această decizie

După ani de tergiversări şi după o opoziţie militară, Ucraina va adera, în sfârșit, la Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează AFP.

Parlamentul a hotărât acest lucru miercuri, 21 august, prin vot. Totul în speranţa că așa va putea fi pedepsită Rusia pentru presupusele crime de război comise pe teritoriul ucrainean.

În total, 281 de parlamentari au ratifcat Statutul de la Roma, tratatul fondator al CPI, au anunţat mai mulţi parlamentari pe reţele de socializare.

Această decizie va deschide ”posibilităţi mai mari de pedepsire a Rusiei şi va consolida izolarea Rusiei”, se felicită pe Facebook deputata Evghenia Kravciuk.

Potrivit deputatei, Ucraina a invocat Articolul 124 al Statutului de la Roma, care permite exceptarea pe o perioadă de şapte ani a oricărui ucrainean - civil sau militar - de la orice urmăriri de către CPI cu privire la crime de război.

Ratificarea acestui document, transmis Parlamentului luna aceasta de către președintele ucrainean Volodimir Zelenski, face parte dintre angajamentele Kievului faţă de Uniunea Europeană (UE), precizează ea.

BREAKING NEWS 🇺🇦 After many years of delays, President Zelensky submitted a bill on the ratification of the Rome Stature, including Kampala amendments with respect to the crime of aggression, to 🇺🇦 parliament 🧵 (1) pic.twitter.com/kha28VoSrp