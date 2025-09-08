Israelul privează deținuții palestinieni de hrană, acuză Curtea Supremă israeliană. „Oamenii nu trebuie să înfometeze alți oameni”

Curtea Supremă a Israelului a hotărât, duminică, 7 septembrie, faptul că guvernul israelian a privat deținuții palestinieni chiar și de o dietă minimă de subzistență și a ordonat autorităților să crească cantitatea și să îmbunătățească calitatea alimentelor servite deținuților palestinieni, relatează AP.

Deși este sarcina Curții Supreme să consilieze guvernul cu privire la legalitatea politicilor sale, sistemul judiciar israelian a contestat rareori acțiunile acestuia în războiul de 23 de luni dintre Israel și Hamas.

De la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, în care au murit 1.200 de persoane, în majoritate civili, Israelul a respins în mare măsură criticile internaționale tot mai intense la adresa comportamentului său, argumentând că a făcut ceea ce era necesar pentru a învinge Hamas.

Armata israeliană a reținut un număr mare de palestinieni în Gaza și în Cisiordania ocupată, sub suspiciunea de legături cu militanții. Mii de persoane au fost eliberate după luni de detenție în tabere și închisori, fără a fi acuzate, și au povestit despre condițiile brutale, inclusiv supraaglomerarea, aprovizionarea insuficientă cu alimente, îngrijirea medicală inadecvată și epidemii de scabie.

În calitate de cea mai înaltă instanță de justiție din Israel, Curtea Supremă examinează plângerile depuse de persoane fizice și organizații împotriva acțiunilor guvernului israelian, cum ar fi practica de a restricționa aprovizionarea cu alimente și medicamente în Gaza sau, în acest caz, ceea ce două grupuri israeliene pentru drepturile omului au descris în plângerea lor ca fiind „politica sistemică” a instituțiilor de securitate de a priva prizonierii palestinieni de hrană.

Completul de trei judecători a hotărât în unanimitate că guvernul israelian are obligația legală de a furniza prizonierilor palestinieni trei mese pe zi pentru a le asigura „un nivel minim de existență” și a ordonat autorităților să îndeplinească această obligație.

Într-o decizie neașteptată, cu 2-1, instanța a acceptat, de asemenea, petiția depusă anul trecut de Asociația pentru Drepturile Civile din Israel (ACRI) și de grupul israelian pentru drepturile omului Gisha, susținând acuzațiile acestora că restricționarea deliberată a alimentelor pentru prizonieri în centrele de detenție israeliene a cauzat palestinienilor malnutriție și înfometare în timpul războiului dintre Israel și Hamas.

„Nu vorbim aici de un trai confortabil sau de lux, ci de condițiile de bază pentru supraviețuire, așa cum prevede legea”, se arată în hotărâre. „Să nu ne alăturăm celor mai mari dușmani ai noștri.”

Autoritățile palestiniene au înregistrat moartea a cel puțin 61 de palestinieni aflați în custodia israeliană de la începutul războiului. În martie, un palestinian de 17 ani aflat într-o închisoare israeliană a murit din cauza a ceea ce medicii au numit probabil înfometare.

Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, care supraveghează sistemul penitenciar, s-a lăudat anul trecut că a degradat condițiile de detenție ale prizonierilor de securitate la minimul necesar prevăzut de legea israeliană.

Ben-Gvir, care conduce un mic partid ultranaționalist de extremă dreapta, a criticat dur hotărârea judecătorească de duminică.

„Sunteți din Israel?”, i-a întrebat el pe judecători, argumentând că, în timp ce ostaticii israelieni din Gaza nu au pe nimeni care să-i ajute, Curtea Supremă a Israelului apără Hamas „spre rușinea noastră”. El a promis că politica de a oferi prizonierilor „condițiile minime prevăzute de lege” va continua neschimbată.

„Oamenii nu trebuie să înfometeze alți oameni”

ACRI a solicitat autorităților să pună în aplicare verdictul imediat. Într-o postare pe platforma de socializare X, grupul pentru drepturile omului a afirmat că serviciul penitenciar israelian „a transformat închisorile israeliene în lagăre de tortură”.

„Un stat nu trebuie să înfometeze oamenii”, a afirmat acesta. „Oamenii nu trebuie să înfometeze alți oameni, indiferent de faptele lor.”

