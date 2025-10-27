Mesajul Custodelui Coroanei, la sărbătorile Bisericii Ortodoxe Române: „Regele Mihai, tatăl meu a putut conlucra cu patru Patriarhi ai României în ani nu tocmai uşori”

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 09:21
231 citiri
Mesajul Custodelui Coroanei, la sărbătorile Bisericii Ortodoxe Române: „Regele Mihai, tatăl meu a putut conlucra cu patru Patriarhi ai României în ani nu tocmai uşori”
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române FOTO casaregala.ro

"Regele Mihai, tatăl meu, a avut parte de o lungă viaţă, în care a putut conlucra cu patru Patriarhi ai României, în ani nu tocmai uşori, Patriarhii Miron, Nicodim, Teoctist şi Daniel. Sunt mândră de prezentul românesc, în care legătura dintre Coroană şi Biserică este tot atât de statornică precum oricând. Sunt, de asemenea, plină de speranţă pentru viitor, în care societatea românească va găsi dreapta balanţă între modernitate şi credinţă, între prosperitate, libertate şi păstrarea identităţii naţionale", este mesajul Majestăţi Sale Custodele Coroanei la 140 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie şi sfinţirea picturii în mozaic a Catedralei Naţionale.

"Aniversăm 140 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în timpul Regelui Carol I şi al Mitropolitului Primat Calinic, la 25 aprilie 1885. Regele Carol I a avut istorica responsabilitate de a domni pe timpul păstoririi a şase Mitropoliţi Primaţi ai României, Nifon, Calinic, Iosif, Ghenadie, Atanasie şi Conon. O lungă şi rodnică epocă din viaţa Naţiunii noastre căreia îi datorăm ceea ce suntem astăzi. De asemenea, omagiem împlinirea 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, în timpul domniei Regelui Ferdinand I şi al Patriarhului Miron, la 4 februarie 1925. Regele Ferdinand Întregitorul a trăit fericita zi de a vedea România victorioasă în Primul Război Mondial, pe cea a împlinirii Marii Uniri, dar şi fericita zi în care Biserica Ortodoxă naţională a fost ridicată la rang de Patriarhie. Iar relaţia strânsă, instituţională şi personală, a suveranului cu patriarhul Miron Cristea a însemnat mult pentru societatea, pentru spiritualitatea şi pentru unitatea românească", a transmis Custodele Coroanei.

De asemenea, Majestatea Sa Margareta, care a participat duminică la sfinţirea picturii în mozaic a Catedralei Naţionale, a spus că "sfinţirea şi deschiderea Catedralei Naţionale întru slujirea liturgică şi participarea credincioşilor este o dovadă a biruinţei unor valori naţionale, dar şi un prilej de aducere aminte a legăturii de 160 de ani dintre Casa Regală şi Biserica Ortodoxă".

"Admir profund faptul că, deşi în vremuri grele, strămoşii mei Carol I şi Ferdinand I au găsit puterea şi chibzuinţa de a se gândi, ani de-a rândul, la ridicarea unei catedrale naţionale la Bucureşti. Paşii instituţionali făcuţi de ei nu au putut fi urmaţi de Regii Carol al II-lea şi Mihai I, din cauza tragediilor secolului al XX-lea, dar au dat roade peste timp, în anii noştri. Regele Mihai, tatăl meu, a avut parte de o lungă viaţă, în care a putut conlucra cu patru Patriarhi ai României, în ani nu tocmai uşori, Patriarhii Miron, Nicodim, Teoctist şi Daniel. Sunt mândră de prezentul românesc, în care legătura dintre Coroană şi Biserică este tot atât de statornică precum oricând. Sunt, de asemenea, plină de speranţă pentru viitor, în care societatea românească va găsi dreapta balanţă între modernitate şi credinţă, între prosperitate, libertate şi păstrarea identităţii naţionale. Aşa să ne ajute Dumnezeu!", a subliniat Custodele Coroanei Române.

