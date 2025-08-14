AETA lansează producția în serie a P Box – prima familie de cutii de depozitare modulare cu acces lateral din Europa

Joi, 14 August 2025, ora 09:43
AETA lansează producția în serie a P Box – prima familie de cutii de depozitare modulare cu acces lateral din Europa
FOTO: aeta.ro

AETA SA, producător român cu capital integral autohton, anunță lansarea producției în serie pentru P Box, o gamă inovatoare de cutii de depozitare care schimbă complet modul în care pot fi organizate spațiile.

P Box este prima și singura familie de cutii de depozitare din Europa care oferă acces lateral direct, chiar și atunci când cutiile sunt stivuite. Cu un design modular și versatil, aceste cutii permit extragerea rapidă a obiectelor fără a schimba poziția stivei – o soluție ideală pentru birouri, depozite, locuințe sau centre logistice.

Disponibilă în două versiuni – cu sau fără acces lateral – și în șase volume (de la 6L la 132L), gama P Box este concepută pentru o stivuire perfectă: cutiile se potrivesc între ele indiferent de dimensiune, păstrând ordinea și stabilitatea.

Fabricate din polipropilenă (PP) 100% reciclabilă pentru corp și capac și ABS pentru uși și roți, cutiile P Box îmbină durabilitatea cu greutatea redusă, transparența și opțiunile de personalizare cromatică. Producția locală asigură livrare rapidă, costuri logistice reduse și un impact ecologic minim.

P Box este concepută pentru a rezolva o problemă des întâlnită – accesul rapid la obiecte atunci când cutiile sunt așezate una peste alta. Designul modular și versatil permite organizarea pe verticală într-un mod simplu și eficient, fără a compromite accesibilitatea. Lansarea oficială a fost deja anunțată prin raportul curent publicat pe Bursa de Valori București, în care AETA SA a prezentat detaliile investiției și estimările de vânzări pentru acest proiect.

Potrivit estimărilor companiei, P Box poate genera vânzări anuale de peste 15 milioane de euro, vizând piețele din România și din Europa.

🔗 Raportul oficial publicat pe Bursa de Valori București poate fi accesat aici:

🔗 Detalii complete despre produs și companie:

