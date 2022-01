Un cutremur de magnitudinea 5,3, potrivit Institutului american de geofizică (USGS), s-a soldat luni, 17 ianuarie, cu cel puţin 12 morţi, dar şi cu răniţi, în vestul Afganistanului, au anunţat autorităţile locale.

Victimele au murit în surparea locuinţelor, în districtul Qadis, în provincia Badghis, a declarat AFP guvernatorul districtului, Mohammad Saleh, conform AFP.

