Cum au fost discriminate de salvatori femeile din Afganistan, după cutremurul devastator care a lovit țara. De ce nu le scoteau de sub dărâmături

Interdicția contactului între femei și bărbați fără legătură de rudenie a însemnat că multe răni ale femeilor au rămas netratate, iar unele au rămas blocate sub dărâmături și au murit după cutremurul mortal din Afganistan, au declarat martorii, scrie The New York Times.

Primii salvatori au ajuns în satul lui Bibi Aysha la mai bine de 36 de ore după ce un cutremur a devastat duminică, 31 august, așezările din zonele muntoase din estul Afganistanului. Dar, în loc să aducă ajutor, vederea lor i-a amplificat temerile; printre ei nu se afla nicio femeie.

Normele culturale afgane, impuse chiar și în situații de urgență de către talibanii aflați la putere, interzic contactul fizic între bărbații și femeile care nu sunt membri ai familiei. În satul Andarluckak, din provincia Kunar, echipa de urgență a transportat în grabă bărbații și copiii răniți și le-a tratat rănile, a spus Aysha, în vârstă de 19 ani. Dar ea și alte femei și fete adolescente, unele dintre ele sângerând, au fost date la o parte, a spus ea.

„Ne-au adunat într-un colț și au uitat de noi”, a spus ea. Nimeni nu le-a oferit ajutor femeilor, nu le-a întrebat ce au nevoie și nici măcar nu le-a abordat.

Tahzeebullah Muhazeb, un voluntar care a călătorit la Mazar Dara, tot în provincia Kunar, a declarat că membrii echipei medicale formate exclusiv din bărbați de acolo ezitau să scoată femeile de sub dărâmăturile clădirilor prăbușite. Femeile prinse și rănite erau lăsate sub pietre, așteptând ca femeile din alte sate să ajungă la fața locului și să le scoată.

„Se simțea ca și cum femeile erau invizibile”, a spus Muhazeb, în vârstă de 33 de ani. El a adăugat: „Bărbații și copiii au fost tratați mai întâi, dar femeile stăteau separat, așteptând îngrijire.”

Dacă nu era prezentă nicio rudă de sex masculin, a spus el, echipele de salvare scoateau femeile decedate ținându-le de haine, pentru a evita contactul cu pielea.

Peste 2.200 de persoane au murit și alte 3.600 au fost rănite în cutremurul cu magnitudinea de 6 grade care a distrus nenumărate cătune și sate, conform cifrelor publicate de guvernul afgan.

Răspunsul la cutremurul de duminică a întruchipat standardele duale cu care se confruntă femeile și fetele în Afganistan, spun grupurile de ajutorare și organizațiile umanitare, prinse atât sub dărâmături, cât și sub greutatea discriminării de gen.

„Femeile și fetele vor suporta din nou povara acestui dezastru, așa că trebuie să ne asigurăm că nevoile lor sunt în centrul răspunsului și al redresării”, a declarat reprezentantul special pentru ONU Femei în Afganistan, Susan Ferguson, într-un comunicat emis săptămâna aceasta.

Deși talibanii nu au publicat o defalcare pe sexe a victimelor, femeile s-au confruntat cu o încercare deosebit de dură, agravată de neglijență și izolare, au declarat în interviuri peste șase medici, salvatori și femei din zonele afectate de cutremur.

Afganistanul se confruntă cu o lipsă critică de lucrători în domeniul sănătății și, în special, de femei în acest domeniu. Anul trecut, talibanii au impus o interdicție privind înscrierea femeilor în educația medicală. Lipsa femeilor doctor și a salvatorilor a fost mult prea evidentă în urma cutremurului.

Femeile și fetele din Afganistan se confruntă cu unele dintre cele mai severe restricții din lume sub talibanii, care au preluat puterea acum patru ani și au rămas neclintite, chiar dacă în majoritatea lumii musulmane, nenumărate organizații și organisme pentru drepturile omului, precum Banca Mondială, au avertizat împotriva efectelor de lungă durată ale unor astfel de politici asupra structurii sociale și economiei țării.

