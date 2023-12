Un nou cutremur puternic zguduie capitala Filipinelor. Locuitorii au ieșit pe străzi panicați VIDEO

Institutului american de geofizică USGS anunță, marți, 5 decembrie, un nou cutremur cu magnitudinea 5,7 în Manila, capitala Filipinelor.

Locuitorii au ieșit în stradă panicați după o serie de seisme puternice resimţite în arhipelag încă din weekend, relatează AFP.

Cutremurul puternic a lovit principala insulă a ţării, Luzon, la ora locală 16.23 (10.23 ora României), producându-se la o adâncime de 77 de kilometri, cu epicentrul la 94 de kilometri sud-vest de Manila, a precizat USGS.

Videoclipuri distribuite pe reţelele sociale au arătat călători înghesuiţi pe peronul unei gări, în timp ce traficul feroviar este oprit, şi membri ai publicului ieşind din clădirea Senatului după cutremur. Mark Dacayanan, un ofiţer de poliţie, a declarat că secţia sa de pe insula Lubang, situată la mai puţin de 50 de kilometri sud-vest de epicentru, s-a zguduit timp de aproximativ 10 secunde.

HAPPENING NOW: Members of the Lasallian community are evacuating after an earthquake was felt in the Manila Campus at around 4:30 pm. Campus access is currently restricted in some gates. pic.twitter.com/OUVWpwQRDe