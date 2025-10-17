Cutremur puternic în sudul Filipinelor. Ce magnitudine a avut FOTO/VIDEO

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a avut loc vineri, 17 octombrie, în susul Filipinelor, a anunțat Serviciului Geologic al Statelor Unite (United States Geological Survey - USGS), la o săptămână după alte două seisme puternice în arhipelagul din Asia de Sud-Est.

Potrivit echipelor de salvare, nu au fost raportate momentan pagube materiale sau victime, relatează Agerpres.

Seismul s-a produs la o adâncime de 69 de kilometri, la 100 de metri de municipalitatea Dapa, în provincia Surigao del Norte (sud).

„Am simţit un zguduitură puternică, dar a fost foarte scurtă”, a spus pentru AFP salvatorul Ralph Cadalena.

Acest cutremur are loc la o săptămână după două seisme puternice, cu magnitudinea de 7,4 și 6,7 în partea de est a insulei Mindanao, când cel puțin 8 persoane au murit.

Un alt cutremur important cu magnitudinea 6,9 a avut loc pe insula filipineză Cebu la finalul lui septembrie. Atunci au murit 75 de persoane și au fost distruse aproximativ 72.000 de locuințe.

Cutremurele se produc frecvent în Filipine, arhipelag aflat pe „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă de activitate seismică și vulcanică intensă, ce se extinde din Japonia până în bazinul Pacificului și trece prin Asia de Sud-Est.

