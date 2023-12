Cutremur cu magnitudinea de 5,9 la nord de insula indoneziană Sumatra

Seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs sâmbătă, 30 decembrie, în ocean, în zona de nord-est a insulei indoneziene Sumatra, una dintre cele mai populate din ţară, fără ca autorităţile să raporteze vreo pagubă sau victime, transmite EFE.

US Geological Survey, care înregistrează activitatea seismică globală, a înregistrat cutremurul la ora locală 11:19 (5:19 GMT) la o adâncime de 10 kilometri sub fundul mării. Epicentrul a fost plasat la 362 de kilometri est de oraşul Sinabang, care are în jur de 20.000 de locuitori.

Indonezia se află pe aşa-numitul Inel de Foc al Pacificului, o zonă cu o frecventă activitate seismică şi vulcanică în care se înregistrează aproximativ 7.000 de cutremure anual, majoritatea moderate.

În decembrie 2004, un cutremur puternic în nordul insulei indoneziene Sumatra a generat un tsunami care a provocat peste 226.000 de morţi în 12 ţări care se învecinează cu Oceanul Indian, mai aminteşte EFE.

