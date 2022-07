Cel puţin cinci persoane şi-au pierdut viaţa sâmbătă, 2 iulie, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe Richter produs în sudul Iranului, informează Reuters şi AFP.

Cutremurul a avut loc într-o zonă situată la 100 de kilometri sud-vest de portul Bandar Abbas, potrivit Institutului Seismologic al Statelor Unite (USGS) şi la o adâncime de zece km, conform informaţiilor furnizate de Centrul Seismologic European Mediteranean.

Agenţia de presă statală IRNA a anunţat că au urmat alte două cutremure, cu magnitudinea de 6,3, respectiv 6,1 grade pe scara Richter. De asemenea, s-au înregistrat mai mult de 12 replici.

#Iran: At least five dead in earthquake in South Iran this morning #earthquake #earthquakeuae pic.twitter.com/0aJuiUJNQ5