O femeie în vârstă de aproximativ 90 de ani a fost scoasă în viaţă dintr-o casă prăbuşită în vestul Japoniei, la 124 de ore după ce un cutremur major a lovit regiunea, distrugând clădiri şi declanşând alunecări de teren, relatează The Guardian.

Femeia din oraşul Suzu, prefectura Ishikawa, a supravieţuit mai mult de cinci zile după cutremurul cu magnitudinea 7,6 produs luni.

An elderly woman has been rescued tonight, 124 hours after the earthquake occurred in Japan's Ishikawa Prefecture on Monday. She was found trapped in a collapsed house in Suzu City. Her survival is a miracle. This footage is from The Chunichi Shimbun. Watch ↓. 🇯🇵 🚨 pic.twitter.com/oOUjsqVi7F