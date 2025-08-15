Un nou cutremur în peninsula rusă Kamceatka, pe partea cealaltă a Mării Bering față de Alaska. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri, 15 august, în largul coastelor estice ale peninsulei ruse Kamceatka, a transmis Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ).

Potrivit GFZ, seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, transmite Agerpres.

Un alt cutremur cu magnitudinea 6 a avut loc în regiune chiar duminică, 10 august.

Pe 30 iulie, un cutremur cu magnitudinea 8,8 s-a produs tot în Kamceatka, fiind cel mai mare înregistrat din anul 1952.

Autoritățile din Rusia au avertizat că s-ar putea produce replici timp de cel puțin o lună.

Fiind parte a Cercului de Foc al Pacificului, peninsula rusă Kamceatka are aproape 30 de vulcani activi.

Ads