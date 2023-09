Bilanțul victimelor în urma cutremurului din Maroc a depășit 2100 de morți. Eforturi internaționale pentru salvarea supraviețuitorilor

Supravieţuitorii celui mai ucigător cutremur din Maroc din ultimele şase decenii au încercat duminică, 10 septembrie, să găsească hrană, apă şi adăpost, în timp ce căutările pentru cei dispăruţi continuau în satele îndepărtate, relatează Reuters.

Mulţi oameni se pregăteau să petreacă o a treia noapte în aer liber după ce cutremurul cu magnitudinea de 6,8 a lovit vineri seara târziu. Salvatorii se confruntă cu provocarea de a ajunge în satele cele mai afectate din zona muntoasă Atlas, cu teren accidentat, unde aşezările sunt adesea izolate şi unde multe case s-au prăbuşit.

Cel mai recent bilanţ al dezastrului a urcat la 2.122 de morţi şi 2.421 de persoane rănite.

Pagubele aduse patrimoniului cultural marocan au devenit mai evidente atunci când mass-media locală a raportat prăbuşirea unei moschei din secolul al XII-lea, importantă din punct de vedere istoric. De asemenea, cutremurul a avariat părţi din oraşul vechi Marrakech, un sit din patrimoniul mondial UNESCO.

The number of earthquake victims in Morocco increased to 2122

Al Jazeera reported this, and apparently these are far from final figures. Also, more than 2,400 people were injured. pic.twitter.com/EaGQjyGM9p