Un prezentator continuă transmisia live în timpul unui cutremur puternic. Imaginile îl arată calm, iar pe colegi fugind din studio VIDEO

Un prezentator de știri de la o televiziune din Pakistan a continuat transmisia live în ciuda faptului că studioul în care se afla a fost zguduit de un cutremur puternic.

Seismul a avut loc marți noaptea, 21 spre 22 martie. Cu o magnitudine de 6,5, a lovit Afganistanul și Pakistanul, ucigând cel puțin 13 persoane și rănind 300.

Videoclipul de 30 de secunde a fost distribuit pe rețelele sociale de jurnalistul pakistanez Iftikhar Firdous și a devenit viral, conform Independent.co.uk.

Prezentatorul TV Mahshriq TV prezintă cu calm jurnalul de știri în timp ce zutremurul zguduie studioul din Peshawar, Pakistan.

A local Pakistani Pashto TV channel Mahshriq TV during the earthquake. Whole studio was shaking very badly at that time. The news anchor reported the earthquake live camera.

