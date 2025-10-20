Cutremur în România luni dimineață. Unde s-a resimțit și ce magnitudine a avut

Un cutremur de suprafață s-a produs luni dimineața, 20 octombrie, la ora 3:35, în județul Brăila, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut o magnitudine de 3,3 (ML) și s-a produs la o adâncime de 7,9 kilometri.

Seismul a avut o intensitate de gradul II pe scară Mercalli, fiind simțit slab în zona epicentrală.

Epicentrul a fost localizat în apropierea orașelor Brăila, aflat la 9 kilometri nord-est, și Galați, la 11 kilometri sud.

Alte localități apropiate: Izmail, la 63 de kilometri vest, Tulcea, la 63 de kilometri vest, Focșani, la 77 de kilometri sud-est, și Buzău, la 96 de kilometri est.

Conform INCDFP, cele mai mari seisme din 2025, ambele de 4,4 pe scară Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.

