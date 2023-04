Rusia, zguduită de un cutremur puternic după erupția vulcanului Şiveluci. Ce magnitudine a avut seismul VIDEO

Un cutremur s-a produs marți, 11 aprilie, în largul peninsulei Kamceatka din estul Rusia, la aproximativ 24 de ore după ce vulcanul Şiveluci a început să erupă.

Oamenii de știință ruși susțin că seismul, care a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter, ar fi o replică a unui cutremur din 3 aprilie, relatează Reuters.

Vulcanul Şiveluci a erupt în regiunea Kamceatka, din Extremul Orient rus, aruncând cenuşă până la 20 de kilometri înălţime.

An eruption of the Shiveluch volcano began in Kamchatka, Russia . There was an ash emission for 20 km, several villages were covered by an ash cloud. The highest air hazard code has been declared - social networks pic.twitter.com/Sxd6I9snxj