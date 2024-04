Taiwanul s-a cutremurat din nou serios. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit VIDEO/FOTO

Taiwanul a fost lovit din nou de un cutremur, tot în zona Hualien, după cel de la începutul acestei luni, care a avut magnitudinea de 7,2 şi în care şi-au pierdut viaţa 17 persoane.

De data aceasta magnitudinea a fost de de 6,1, a anunţat agenţia meteorologică a insulei, fără a declanşa alertă de tsunami în această insulă în care au avut loc luni şi marţi numeroase cutremure, relatează Reuters şi AFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea zonei de coastă la 02:21 (18:21 GMT vineri), la o adâncime de 24,9 km, şi a declanşat alarme pe telefoanele mobile în capitala Taipei.

THAT WAS HUGE; ANOTHER#Earthquake IN TAIWAN; SIXTH MAJOR ONE IN JUST A WEEK

M 6.1, Intensity 4 out of 7 in Taipei City (Taiwan Earthquake Intensity Scale)

(Only was able to capture the last few seconds, phone recording got cut off by earthquake warning alert) pic.twitter.com/CTt6iGuEcs