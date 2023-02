Momentul în care un bloc întreg se prăbușește după cutremurul din Turcia VIDEO

Un cutremur cu magnitudinea 7,8 s-a produs luni, 6 februarie, în Turcia. Bilanțul morților a depășit 1.000 de oameni, dar autoritățile nu știu încă cu exactitate despre câte persoane și-au pierdut viața și câte sunt rănite.

Numeroase clădiri s-au prăbușit în întregime, imaginile fiind surprinse de localnici și postate pe rețelele sociale.

Un astfel de videoclip arată momentul în care un bloc de 6 etaje se prăbușește și dărâmă inclusiv un stâlp de electricitate. Pe fundal se aud țipetele îngrozite ale oamenilor.

Mai multe clădiri din Turcia au fost distruse parțial sau în întregime. Institutul pentru Studii Geologice din Statele Unite (USGS) estimează pierderi economice în valoare de unul până la zece miliarde de dolari, adică până la 2% din PIB-ul Turciei.

