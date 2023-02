Un comisar al Uniunii Europene s-a deplasat într-unul dintre cele mai afectate orașe de cutremurele din Turcia

Comisarul european pentru ajutor umanitar şi gestionarea crizelor Janez Lenarcic a efectuat joi o vizită în oraşul turc Gaziantep, unul dintre cele mai afectate de cutremurele din această săptămână, relatează dpa.

În acelaşi timp, UE a oferit Siriei, care a cerut miercuri ajutor blocului comunitar, corturi, saci de dormit, saltele, paturi, alimente şi haine.

De asemenea, UE a disponibilizat anterior 3,5 miliarde de euro reprezentând finanţare de urgenţă pentru organizaţiile de ajutor care răspund nevoilor urgente din Siria, inclusiv de adăpost, apă şi canalizare.

O cerere din partea Programului Alimentar Mondial al ONU "va permite ca ajutor suplimentar din partea UE să fie canalizat", se menţionează într-un comunicat.

Just arrived to #Gaziantep🇹🇷. Civil protection colleagues updating me on the situation at the #earthquake affected areas in Turkey, where the 🇪🇺 is assisting Turkish authorities to save lives via our biggest search & rescue #EUCivilProtectionMechanism to date. pic.twitter.com/4uUaLeHQwm