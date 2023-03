Turcia, lovită de trei cutremure succesive miercuri seară. Ce magnitudine au avut

Trei noi cutremure au lovit Turcia miercuri seară, 22 martie.

Primul cutremur a avut loc în estul Turciei, în jurul orei 21:40, la o adâncime de 10 kilometri. Magnitudinea raportată a fost de 4,7 pe scara Richter.

După câteva minute a avut loc un alt seism, cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter.

Cel de-al treilea cutremur s-a produs în apropierea provinciei Malatya, nu după mult timp, magnitudinea raportată fiind de 4,1 pe scara Richter, potrivit Știrile PROTV.

🔎 Deadliest #earthquakes that occurred in recent years within 300km of #Malatya (#Turkey): 06/02/2023 a M7.8 led to 51882 casualties, 13/03/1992 a M6.8 led to 652 casualties, and on 26/07/1967 a M6.0 led to 110 casualties. pic.twitter.com/JQynWuOgM7