Turcia, lovită de un nou cutremur. Epicentrul, localizat în estul țării la o adâncime de 10 kilometri VIDEO

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea de moment de 5,3 s-a produs joi seara în estul Turciei la o adâncime de numai 10 kilometri, potrivit institutului american de geofizică USGS.

Potrivit Centrului Seismologic European pentru Mediterana (EMSC), cutremurul a avut o magnitudine de 5,2, iar adâncimea la care s-a produs a fost de 11 kilometri. Agenţia seismologică turcă transmite că seismul a avut magnitudinea de 5,3, iar adâncimea la care s-a produs a fost de 7 kilometri.

Seismul a avut loc la ora locală 20:48 (şi a României), iar epicentrul a fost localizat la 10 kilometri sud-sud-vest de Malatya şi la 131 km nord-nord-vest de Şanlîurfa, potrivit EMSC.

Potrivit agenţiei Anadolu, cutremurul de joi seara a fost resimţit în Kahramanmaraş, Adîyaman, Şanlîurfa şi Gaziantep, precum şi în Malatya. Mulţi oameni au ieşit speriaţi pe stradă imediat după cutremur.

🚨 Breaking:

An earthquake with a magnitude of 5.2 reported in Malatya - #Turkiye #Turkeypic.twitter.com/A0CXstWlbe