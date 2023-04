Cum arată un oraș celebru din Turcia după ce a fost curățat de clădirile distruse de cutremur. Imagini apocaliptice din Antakya VIDEO

Unul dintre cele mai afectate orașe din Turcia în urma cutremurelor ce au avut loc în 6 februarie 2023 este Antakya.

Oraș istoric, aflat în sud-estul Turciei, Antakya a fost distrus în mare parte de catastrofa ce a avut loc în urmă cu două luni. ”Antakya nu mai există!”, susțineau locuitorii, după dezastru. Orașul a fost unul dintre cele mai grav afectate locuri, cu sute de clădiri prăbușite și mii de vieți pierdute.

Antakya a fost și localitatea în care au acționat salvatorii români trimiși în ajutor şi este cel mai important oraş din provincia Hatay, cu peste 300.000 de locuitori Regiunea se află în sudul ţării, pe coasta mediteraneeană şi se învecinează cu Siria la sud şi la est.

Autoritățile au reușit să curețe cea mai mare parte a orașului de resturile clădirilor prăbușite, iar imaginile făcute publice sunt șocante.

Most recent satellite images of Antakya, the city that was hardest hit by February 6 earthquakes in Turkey. https://t.co/KBRaczQmlx pic.twitter.com/0N8TUExxBC

Mai multe vechi oraşe de pe Drumul Mătăsii, cunoscute pentru bijuteriile lor arhitecturale, au fost afectate de cutremurele care au zguduit luni Turcia şi Siria, a anunțat UNESCO, după cutremur. Oraşul Antakya era în Antichitate rivalul Alexandriei, romane și greceşti, apoi otomane, iar ulterior un oraş turistic apreciat în timpul mandatului francez de după Primul Război Mondial.

📸 Buildings which heavily damaged and collapsed during the earthquake, begun to be fully pulverized and removed. After the removal of damaged and collapsed building and other ruins, large part of #Antakya district remained empty.

