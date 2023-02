Salvatorii greci din Turcia izbucnesc în lacrimi după ce salvează o fetiță de 6 ani. Au încercat disperați s-o scoată și pe sora mai mică VIDEO

Scene tulburătoare din acțiunile de salvare întreprinse în Grecia și Turcia sunt publicate pe rețelele sociale.

Grecia a fost una dintre primele țări care au răspuns apelului de ajutor lansat de Turcia după cutremurul teribil din dimineața zilei de 6 februarie, în ciuda animozităților dintre cele două țări, care s-au acutizat în ultimele luni.

O filmare publicată pe televiziunea greacă EPT surprinde momentul în care o echipă de salvatori greci reușește să scoată de sub ruine o fetiță de 6 ani. La capătul operațiunii, unul dintre pompierii implicați izbucnește în lacrimi la marginea dărâmăturilor, copleșit emoțional.

Colegii îl consolează și apoi aplaudă. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile din Grecia, aceeași echipă pierduse cu câteva minute înainte lupta pentru salvarea surorii mai mici a copilului.

Greek rescuers tried hard to get a young girl out of the ruble alive. They did not manage. Minutes after, they are rescuing her 6 yrs old sister. And they burst into tears. And then applauding. The mystery of life, the power of love. #Turkey, you are not alone! #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/gS26kX6C3t