Olandezul Frank Hoogerbeets anticipează un nou cutremur major: "Fiți cu ochii la această regiune pe 29-30 aprilie" VIDEO

Frank Hoogerbeets, cercetătorul olandez care a câștigat faimă mondială în preajma cutremurului din 6 februarie, soldat cu catastrofa umanitară copleșitoare din Turcia și Siria, revine cu o analiză similară și lansează un nou avertisment.

Hoogerbeets este unul dintre coordonatorii SSGEOS, un institut centrat pe studiul geometriei sistemului solar, în vederea determinării regiunilor în care s-ar putea produce cutremure din cauza fluctuațiilor energetice majore.

"SSGEOS înregistrează fluctuațiile sarcinii electrice în atmosferă, la nivelul mării. În relație cu axa de rotație a Pământului, aceste fluctuații indică regiuni în care poate apărea creșteri ale activității seismice, adesea în decurs de una până la 6 zile mai târziu, dar au fost observate și intervale de 8 zile. Trebuie subliniat faptul că această metodă nu este perfectă și nu poate oferi locații exacte", își descriu cercetătorii institutului metoda lucru.

În baza acestor înregistrări, Hoogerbeets spune, într-o postare pe Twitter făcută joi, 28 aprilie, că ar trebui să fim cu ochii pe un punct specific de pe harta lumii în zilele de 29-30 de aprilie. Este vorba despre granița între Turcia și Siria, pe coasta Mării Mediterane, la aproximativ 140 de kilometri distanță de insula Cipru.

Locul indicat de Hoogerbeets, la granița între Turcia și Siria

Potrivit aceleiași surse, magnitudinea cutremurelor ar putea să depășească valoarea de 6-7.

The fluctuations on 21-22 April may indicate a magnitude 6-7 #earthquake in or near these regions around 29-30 April. I will do a detailed analysis in the next video. Check out the latest fluctuations at https://t.co/eaCX11WeDt . https://t.co/zqrzn4e0Gb

Be on watch in this region in the next few days. A fluctuation on 21 April marked the same region to the east as on 29 January, before the major earthquakes on 6 February. pic.twitter.com/BIAtZ620iG