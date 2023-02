Imaginea unui oraș din Turcia înainte și după ce a fost lovit de cutremur. Fotografiile surprinse din satelit FOTO

Au apărut imagini din satelit ale orașului turc Islahiye, făcute înainte și după cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria vecină. Fotografiile au fost publicate pe Twitter de compania aerospațială Maxar Technologies.

Filmările postate arată cum era orașul turc Islahiye pe 4 februarie și cum a devenit trei zile mai târziu, pe 7 februarie. Autorii publicației au precizat că vremea nefavorabilă i-a împiedicat să obțină noi imagini ale zonelor afectate.

"Cele mai recente imagini ale cutremurului din Turcia. Vremea și acoperirea norilor ne-au împiedicat să obținem noi imagini ale zonelor afectate de cutremur. Vom afișa noi imagini de îndată ce acestea vor fi disponibile", se arată în tweet.

Filmările publicate arată casele distruse și progresul operațiunilor de salvare.

Maxar Technologies a mai spus că lucrează cu mai multe organizații pentru a furniza imagini prin satelit ale recentului cutremur din Siria și Turcia.

Our latest images from the #earthquake in #Turkey. Weather and cloud cover have been a factor in obtaining new imagery of the affected areas. We will be releasing new imagery as we get it. Seen here is a before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) overview of #Islahiye, Turkey. pic.twitter.com/CAvQvjb1bZ