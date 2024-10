Cutremur cu magnitudinea de 5,9 în Turcia. Zona unde a avut loc FOTO/VIDEO

Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 s-a produs miercuri, 16 octombrie, în provincia Malatya din estul Turciei, a declarat autoritatea pentru dezastre şi situaţii de urgenţă a ţării, AFAD, informează Reuters.

Deocamdată, nu au fost raportate pagube sau victime.

