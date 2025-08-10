Cutremur de mare intensitate în vestul Turciei. Seismul s-a resimțit în mai multe provincii VIDEO

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 20:47
722 citiri
Cutremur de mare intensitate în vestul Turciei. Seismul s-a resimțit în mai multe provincii VIDEO
Imagine din provincia Balıkesir FOTO / X World Source News24

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică, 10 august, vestul Turciei, a anunțat AFAD, autoritatea națională turcă pentru gestionarea dezastrelor.

Potrivit presei locale, seismul a fost resimțit în mai multe provincii.

AFAD a precizat că seismul s-a produs în jurul orei 19:53, în provincia Balıkesir, în apropierea celui mai mare oraș al Turciei, Istanbul, dar nu au fost raportate victime sau pagube în niciuna dintre provinciile afectate.

Ministrul de interne Ali Yerlikaya a declarat că echipele de urgență ale AFAD au început inspecțiile în jurul Istanbulului și în provinciile învecinate, dar că până în prezent nu au fost raportate incidente.

AFAD a declarat că seismul s-a produs la o adâncime de 11 km.

Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ) a înregistrat magnitudinea cutremurului la 6,19 și o adâncime de 10 km.

Undele seismice s-au resimțit și în orașele Izmir și Istanbul.

Cutremur puternic în Rusia

Tot duminică a avut loc un cutremur puternic în peninsula rusă Kamceatka. Seismul a avut magnitudinea de 6,0 grade și s-a produs în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade, cel mai mare din 1952.

Cutremurul a avut epicentrul la 215 kilometri de capitala Kamceatka și epicentrul la o adâncime de 33 de kilometri. Seismul a fost abia resimțit în Extremul Orient rus, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice de pe planetă.

Autoritățile ruse au avertizat după seismul de magnitudine 8,8 că ar putea apărea replici timp de cel puțin o lună, așa că serviciile de urgență rămân în alertă constantă.

Premierul Ilie Bolojan dă detalii despre restructurările din sistemul bugetar. „Sunt inevitabile și se vor face acolo unde există surplus”
Premierul Ilie Bolojan dă detalii despre restructurările din sistemul bugetar. „Sunt inevitabile și se vor face acolo unde există surplus”
Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică, 10 august, despre noile măsuri fiscale și bugetare pe care urmează să le ia Guvernul în următoarele două pachete legislative. Premierul Ilie...
Ilie Bolojan anunță noi creșteri de taxe și impozite în al doilea pachet fiscal, chiar cu până la 70%. „Sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății” VIDEO
Ilie Bolojan anunță noi creșteri de taxe și impozite în al doilea pachet fiscal, chiar cu până la 70%. „Sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică, 10 august, la Antena 3 CNN despre al doilea pachet de măsuri fiscale pe care urmează să-l aprobe Guvernul. Șeful Executivului a spus că este...
#cutremur Turcia, #magnitudine cutremur, #istanbul, #seism , #cutremur Turcia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal de proportii la Craiova - Hermannstadt: gol anulat in minutul 90+2! Ce arata reluarile
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Italienii au dat verdictul, dupa ce Andrei Coubis a debutat cu autogol si cartonas rosu la AC Milan

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Familie intoxicată în timpul unei drumeții pe munte, după ce a consumat alimente ținute în căldură FOTO
  2. Lucrările pentru o centură din România care par „remake Tăntălăul și Gogomanul”. „Mobilizare mai mult decât rușinoasă, ei se fac că lucrează, statul că plătește”
  3. Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta. A fost preluat de un elicopter SMURD FOTO/VIDEO
  4. Americanii spun că înțelegerea privind războiul din Ucraina nu-l va mulțumi nici pe Putin, nici pe Zelenski. „Nimeni nu va fi super fericit”
  5. Cutremur de mare intensitate în vestul Turciei. Seismul s-a resimțit în mai multe provincii VIDEO
  6. Modul în care se informează tinerii din generația Z ar putea influența rezultatul alegerilor
  7. Un bărbat va trebui să-i plătească vecinului său despăgubiri de 30.000 de euro pentru orăcăitul broaștelor. „Nu poate dormi cu ușile deschise”
  8. Trei persoane care înotau în Marea Neagră, la Odesa, ucise de obiecte explozive. „A te afla în ape nesupravegheate este extrem de periculos”
  9. Român omorât în Spania. Cadavrul a fost descoperit într-o magazie de fosta lui parteneră
  10. Care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49. Loteria Română a organizat noi trageri duminică, 10 august