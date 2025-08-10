Cutremur de mare intensitate în vestul Turciei. Seismul s-a resimțit în mai multe provincii VIDEO

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică, 10 august, vestul Turciei, a anunțat AFAD, autoritatea națională turcă pentru gestionarea dezastrelor.

Potrivit presei locale, seismul a fost resimțit în mai multe provincii.

AFAD a precizat că seismul s-a produs în jurul orei 19:53, în provincia Balıkesir, în apropierea celui mai mare oraș al Turciei, Istanbul, dar nu au fost raportate victime sau pagube în niciuna dintre provinciile afectate.

Ministrul de interne Ali Yerlikaya a declarat că echipele de urgență ale AFAD au început inspecțiile în jurul Istanbulului și în provinciile învecinate, dar că până în prezent nu au fost raportate incidente.

AFAD a declarat că seismul s-a produs la o adâncime de 11 km.

Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ) a înregistrat magnitudinea cutremurului la 6,19 și o adâncime de 10 km.

Undele seismice s-au resimțit și în orașele Izmir și Istanbul.

🇹🇷 A magnitude 6.1 earthquake has struck Turkey Ads The epicenter was in the province of Balikesir, and tremors were felt in Istanbul and Izmir. A number of buildings were reported to have collapsed after the earthquake in Balikesir. pic.twitter.com/I7WxbHvm4T — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 10, 2025

Cutremur puternic în Rusia

Tot duminică a avut loc un cutremur puternic în peninsula rusă Kamceatka. Seismul a avut magnitudinea de 6,0 grade și s-a produs în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade, cel mai mare din 1952.

Cutremurul a avut epicentrul la 215 kilometri de capitala Kamceatka și epicentrul la o adâncime de 33 de kilometri. Seismul a fost abia resimțit în Extremul Orient rus, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice de pe planetă.

Autoritățile ruse au avertizat după seismul de magnitudine 8,8 că ar putea apărea replici timp de cel puțin o lună, așa că serviciile de urgență rămân în alertă constantă.

Ads