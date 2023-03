Viituri puternice în regiunile din Turcia devastate de cutremur. Cel puțin 10 oameni au murit VIDEO

Cel puţin 10 persoane au murit în urma inundaţiilor care au lovit două provincii din sud-estul Turciei, devastate de cutremurul din 6 februarie, conform presei turce, citată de AFP.

Nouă persoane au murit în localitatea Sanliurfa, dintre care cinci cetăţeni sirieni care au fost găsiţi fără viaţă în subsolul unui imobil, iar alte două persoane sunt date dispărute, conform agenţiei turce Anadolu.

O persoană a murit şi alte trei sunt date dispărute în provincia vecină Adiyaman, lovită, de asemenea, de ploile puternice. Victima se afla într-un container transformat în adăpost de urgenţă când a fost prinsă de viitură, conform Anadolu.

Regiunea a fost deja lovită de cutremurul devastator, luna trecută, care a ucis circa 48.000 de persoane şi a forţat aproximativ 2 milioane să se refugieze în adăposturi temporare, precum corturi şi containere.

Inundaţiile au măturat în calea lor mai multe maşini şi au avariat drumuri şi poduri, potrivit imaginilor difuzate de Haber Global. Un bărbat şi un copil au fost salvaţi de localnici cu ajutorul unei frânghii de pe o stradă din centrul Şanliurfei, a indicat HaberTurk.

Un alt bărbat a fost văzut înotând pentru a se salva dintr-un pasaj subteran inundat din Şanliurfa.

Unitatea de terapie intensivă a unui spital din provincia Sanliurfa a fost inundată, iar pacienţii au fost evacuaţi. Şcolile au fost închise la Şanliurfa, unde au fost inundate şi locuinţe, iar autorităţile au îndemnat localnicii să îşi părăsească casele şi să se îndrepte spre zone mai sigure.

