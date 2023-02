O pisică a fost scoasă de sub dărâmături în Turcia. Felina refuză acum să-și părăsească salvatorul VIDEO

Echipele de salvare încă mai găsesc supraviețuitori printre ruinele rămase în urma cutremurului din 6 februarie, din Turcia, în ciuda șanselor infime.

Un videoclip emoționant a devenit viral pe rețelele sociale. O pisică scoasă de sub dărâmături refuză să își părăsească salvatorul: felina stă pe umărul pompierului turc și își mângăie capul de fața bărbatului.

A cat was saved from under the rubble in Turkey. It now refuses to leave its rescuer's side. pic.twitter.com/Nveaxu3QrG