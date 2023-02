Româncă din Turcia, rămasă pe drumuri după cutremur: ”Băiatul cel mare a fost prins sub ziduri și a fost scos a doua zi”

Mihaela Ayaz, o româncă stabilită în Turcia, a rămas pe drumuri în urma cutremurului de luni, 6 februarie. Alături de cei doi copii, doarme pe câmp, fără mâncare și fără apă.

A fost contactată de reprezentanții Ambasadei României, însă aceștia i-au transmis că o pot prelua din Adana. Singura cale de a ajunge acolo este pe jos, fiind 220 de kilometri de parcurs.

”Suntem într-un câmp, acum 10 minute iar a fost cutremur, ne este foarte frig. Mai sunt și alți cetățeni turci aici, ei ne-au luat cu ei, nu avem unde să mergem. Este foarte frig, nu avem mâncare, nu avem apă, iar cei mici nu au unde să doarmă.

Acum ne îndreptăm spre Adana. Am fost contactată, acum două zile, de cei de la Ambasada României. Mi-au spus să vin până în Adana, iar de acolo vom fi transportați cu un avion. Mergem pe jos până la Adana, sunt 220 de kilometri. Suntem pe drum de luni dimineață. Copiii s-au odihnit pe câmp, avem doar o geacă, pe care o pun pe jos. Nu avem unde să ne ducem, nu avem pe nimeni.

Eu am plecat fără încălțăminte, băiatul cel mare a fost prins sub ziduri și a fost scos a doua zi. Ambasada României din Ankara știe de noi, dar pentru că drumurile sunt foarte rele și închise, nimeni nu se apropie. Din cauza morților care sunt pe asfalt, nu se poate intra în oraș. Aseară am avut o pâine și le-am împărțit-o copiilor. Seara este foarte frig. Suntem în jur de 60 de persoane pe câmp, dintre care și 30 de copii”, a declarat românca la Antena 3.

