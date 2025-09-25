Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a avut loc în vestul Venezuelei. Unde a fost resimțit FOTO/VIDEO

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 10:50
Cutremur cu magnitudinea 6,2 în vestul Venezuelei Foto: Pixabay

Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc miercuri seara, 24 septembrie, în vestul Venezuelei, potrivit institutului american de geofizică USGS şi a fost resimţit la Caracas, fără să facă „pagube majore”, conform ministrului venezuelean de Interne Diosdado Cabello, relatează AFP.

Epicentrul a fost localizat la 24 de kilometri de Mene Grande, o localitate petrolieră, într-o zonă puţin populată, în statul Zulia (vest), în apropierea Lacului Maracaibo, potrivit USGS.

Ministrul venezuelean de Interne Diosdado Cabello a citat altă magnitudine, anunţată de Funvisis, o fundaţie venezueleană de cercetare seismologică.

Cutremurul „a fost de (magnitudinea) 5,4, fără pagube structurale majore. Faptul că nu există pagube structurale majore la un cutremur de 5,4, care este considerabil”, se datorează „calităţii construcţiilor din Venezuela”, a apreciat el.

„Eveniment seismic internațional”

Serviciul geologic din Columbia vecină a anunţat un cutremur de magnitudinea 6,1 în aceeaşi zonă şi a evocat un „eveniment seismic internaţional”, deoarece a fost resimţit şi în Columbia şi în anumite insule din Caraibe.

Cutremurul a zguduit imobile la Caracas şi Maracaibo, potrivit unor martori contactaţi telefonic.

Imediat nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Venezuela, o ţară în care aproximativ 80% din populaţie trăieşte în zone cu risc seismic mare, nu a mai înregistrat niciun cutremur major după cel de la Cariaco, în 1997, soldat cu 73 de morţi.

În 1967, un cutremur la Caracas s-a soldat cu 283 de morţi, potrivit Funvisis.

Epicentrul cutremurului de miercuri se află între Lacul Maracaibo şi Munţii Anzi Cordilieri, într-o zonă cu activitate seismică mare de-a lungul lanţului muntos.

