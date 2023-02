Asistente eroine în timpul cutremurului din Turcia. Ce-au făcut în maternitate în loc să se pună la adăpost VIDEO

Cutremurul de 7,8 grade pe scara Richter care a lovit Turcia și Siria luni, 6 februarie, a oferit o mulțime de imagini impresionante, printre acestea aflându-se și gestul făcut de două asistente ale unei maternități.

În clipul de mai jos, surprins de camerele de supraveghere, cele două asistente din secția de neonatologie a unui spital din Gaziantep au preferat să sprijine incubatoarele în care se aflau bebelușii nou-născuți, punându-și astfel în pericol propria viață.

Video from the night of the #Turkiye #earthquake showing how 2 brave nurses - instead of fleeing - ran into the neonatal care unit at #Gaziantep Hospital to stop the baby incubators falling over.#TurkiyeDeprem #TurkiyeEarthquarke #Turkey #TurkeyEarthquake #TurkeyQuake pic.twitter.com/kvLMejP9eX