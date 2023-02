Cele mai triste imagini după cutremurul devastator. Un copil s-a născut chiar sub mormanul de moloz VIDEO

Un seism de magnitudinea 7,8 a avut loc luni în Turcia, la ora locală 4.17 (3.17 ora României), la o adâncime de aproximativ 17,9 kilometri, al cărui epicentru a fost localizat în districtul Pazarcık, în apropiere de Gaziantep, în provincia Kahramanmaras (sud-est).

Acesta este unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii 100 de ani în Turcia, iar replici au avut loc în regiune, surpând case și drumuri şi scoţând oameni în stradă.

Seismul a afectat și țara vecină Siria, cele mai mari pagube fiind produse în zona orașului Alep.

Pe rețelele sociale circulă imagini răvășitoare cu un copil sirian care s-a născut chiar sub mormanul de moloz produs de cutremur. Din păcate, conform surselor citate, mama bebelușului ar fi decedat.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born, The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW