Doi morți după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,8 a zguduit Guatemala. Seismul a fost resimțit în alte două țări VIDEO

Doi oameni au murit în Guatemala, în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,8 produs miercuri, 16 februarie.

Cutremurul a declanșat alunecări de teren şi prăbuşiri ale acoperişurilor unor case, transmite Reuters.

Potrivit Institutului Naţional de Seismologie, Vulcanologie, Meteorologie şi Hidrologie (INSIVUMEH), cutremurul a avut loc la ora locală 01.12 (07.12 GMT) şi a fost resimţit în toată Guatemala.

Epicentrul seismului a fost localizat în largul coastei Pacificului.

Powerful 6.2-Magnitude #Earthquake Hits #Guatemala.#Landslides are reported on the Cito-180 route, in the jurisdiction of Quetzaltenango.#Sismo #Guatemala #BreakingNews pic.twitter.com/Z8rKckGQhV