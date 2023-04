Cutremur de 7,1 în zona unor insule situate lângă Noua Zeelandă. A fost emisă și o alertă de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea 7.1 a avut loc, luni, în zona Insulelor Kermadec, în apropiere de Noua Zeelandă, a anunţat Institutul american de geofizică (USGS), potrivit Reuters.

Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri. Magnitudinea anunţată iniţial a fost 7.3, încă ulterior a fost revizuită la 7.1.

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a declarat că riscul de tsunami cauzat de cutremurul din regiunea Insulelor Kermadec a trecut.

