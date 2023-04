Cutremur urmat de alertă de tsunami în Indonezia. Locuitorii unui oraș au intrat în panică în toiul nopții VIDEO

Un cutremur cu magnitudinea de moment de 7,1 în evaluarea USGS, s-a produs în largul mării, pe coasta de vest a insulei indoneziene Sumatra, la o adâncime de 15,5 kilometri, ceea ce a declanşat o alertă de tsunami.

Cutremurul, urmat de mai multe replici, a avut loc în jurul orei locale 3 a.m. (luni, ora 23.00, ora României), iar locuitorii din Padang, oraş de pe coasta de vest a Sumatrei, au intrat în panică în momentul în care sirenele de avertizare de tsunami au sunat, grăbindu-se în toiul nopţii să se adăpostească în zone mai înalte, relatează Reuters.

#BREAKING #INDONESIA

🔴 INDONESIA: #VIDEO SCENES FROM PADANG CITY, AFTERMATH OF POWERFUL EARTHQUAKE MAGNITUDE 7.1 WHICH HIT WEST OF SUMATRA ISLAND#BreakingNews #UltimaHora #Sumatra #Earthquake #Earthquake #Sismo #Terremoto #Temblor #Gempa pic.twitter.com/tkUdGsEIoi