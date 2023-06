A fost cutremur în Banat. Seismul cu intensitatea de 5,3 s-a resimțit și în Croația, Ungaria și Serbia

UPDATE - INFP a revizuit informaţiile despre cutremurul de marţi seara, 6 iunie, precizând că acesta s-a produs în Crişana, judeţul Arad, şi a fost unul semnificativ, cu magnitudinea ML 5.3, la adâncimea de 6.4 km.

Intensitatea seismului a fost VII.

Cutremurul s-a produs la 24 km E de Arad, 50 km NE de Timisoara, 74 km SE de Bekescsaba, 93 km N de Resita.

ISU Arad a anunţat că sunt două solicitări pentru degajarea unor elemente de construcţie de pe clădiri - strada Mărăşeşti şi Lucian Blaga.

Până la acest moment, au fost primite 6 apeluri la 112 (4 în județul Arad, 1 în judetul Sălaj și 1 în județul Maramureș) care semnalau desprinderea unor elemente de construcție de pe imobile ori deplasarea mobilierului în locuință.

În alte județe unde seismul a fost resimțit, respectiv Timiș, Bihor, Hunedoara și Caraș-Severin, nu s-au primit sesizări din partea cetățenilor.

ȘTIREA INIȚIALĂ

În jurul orei 18.30 s-a produs un cutremur cu intensitatea de 5,2 pe Richter, în Banat, județul Arad, la o adâncime de 15 km.

Până la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime.

Echipaje operative din județele unde seismul a fost resimțit vor fi trimise în teren pentru efectuarea misiunilor de recunoaștere.

Cutremurul a fost resimțit și în Croaţia, Ungaria, România și Serbia.

”Ne-am pietdut efectiv echilibrul!!! Am fugit sub tocul ușii…deși nu îmi amintesc de ce am fugit acolo, sprijinindu-mă de pereți ca sa ajung! Efectiv s-a mișcat, la Masloc, toata casa! Candelabrul ți la cateva minute dupa! Câinii…și inainte, dar nu ne-am dat seama…si dupa…efectiv urlau” a relatat Aura Danielescu, șefa ISJ Timiș.