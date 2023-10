Cutremur catastrofal în Afganistan. ”Bilanţul este de peste 1.000 de morţi / Sunt familii despre care nu avem nicio veste” VIDEO/FOTO

În urma unui cutremur violent care a lovit sâmbătă, 7 octombrie, în vestul Afganistanului, autoritățile au anunțat peste 1.000 de persoane decedate. Seismul a provocat pagube uriaşe.

Cutremurul cu magnitudinea 6,3, care s-a produs sâmbătă în regiuni situate la 30 de kilometri nord-vest de oraşul Herat, a fost urmat de opt replici puternice.

„Din păcate, bilanţul victimelor este foarte ridicat. Bilanţul este de peste 1.000 de morţi”, a declarat pentru AFP Bilal Karimi, purtător de cuvânt adjunct al guvernului taliban. „Aşteptăm să vedem cifrele finale”, a continuat el.

În satul Sarboland, din districtul Zinda Jan, zeci de case au fost distruse, a constatat, sâmbătă, un jurnalist AFP. Bărbaţii curăţau molozul, în timp ce femeile şi copiii aşteptau afară, printre dărâmături.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), peste 600 de case au fost distruse sau parţial avariate în cel puţin 12 sate din provincia Herat. În total, 4.200 de persoane au fost afectate într-un fel sau altul de cutremur, potrivit aceleiaşi surse. „De îndată ce a avut loc primul cutremur, toate casele s-au prăbuşit”, a declarat Bashir Ahmad, în vârstă de 42 de ani. „Cei care se aflau în case au fost îngropaţi. Sunt familii despre care nu avem nicio veste”, adaugă el.

Nek Mohammad se afla la muncă atunci când primul cutremur a lovit Afganistanul, în jurul orei locale 11.00 (6.30 GMT). „Ne-am dus acasă şi am constatat că nu mai era nimic. Totul se transformase în nisip”, a explicat el, adăugând că au fost găsite aproximativ 30 de cadavre. „Pentru moment, nu avem nimic. Nici pături sau altceva. Suntem abandonaţi alături de martirii noştri", a adăugat bărbatul de 32 de ani.

Sâmbătă, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat că „se aşteaptă ca numărul victimelor să crească pe măsură ce operaţiunile de căutare şi salvare continuă”. În Herat, considerată capitala culturală a Afganistanului, numeroşi locuitori şi comercianţi au fugit din clădiri imediat ce a avut loc primul cutremur.

Provincia Herat, care are o populaţie de 1,9 milioane de locuitori conform cifrelor Băncii Mondiale, este, de asemenea, afectată de secetă de ani de zile, ceea ce a dus la blocarea multor comunităţi.

