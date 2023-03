Cutremur masiv în largul coastelor Ecuadorului VIDEO

Un seism cu magnitudinea 6,9 s-a produs sâmbătă în largul coastelor Ecuadorului, la o adâncime de 10 kilometri, a anunţat Centrul seismologic european mediteranean (EMSC), citat de Reuters.

Seismul a survenit la ora locală 12.11 (17.11 GMT) şi a avut o magnitudine de 6,5 pe scara Richter, potrivit Institutului de geofizică de la Quito, citat de EFE, care precizează că nu există informaţii privind producerea de victime sau pagube materiale.

Cutremurul a fost resimţit atât în sudul Ecuadorului, cât şi în nordul statului Peru şi a fost urmat de un altul cu magnitudinea 4,8.

Centrul SUA de avertizare în caz de tsunami a indicat că nu există ameninţare de tsunami.

