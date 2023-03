Cutremur în Oltenia cu intensitatea de 4,9. Seismul s-a resimțit și în Transilvania

Un nou cutremur s-a produs luni, 20 martie, în Gorj, Oltenia. Intensitatea a fost de 4,9, arată specialiștii Institutului Național de Fizică a Pământului.

Potrivit INFP, luni, 20 martie, la ora 16.02.16 (ora României), s-a produs în Oltenia, Gorj, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.9, la adâncimea de 15 km.

Seismul s-a produs la 16km NV de Targu Jiu, 66km NE de Drobeta-Turnu Severin, 70km S de Hunedoara, 84km S de Deva, 97km E de Reșita, 99km V de Ramnicu Valcea.

Cutremurul s-a resimțit și în regiunea Transilvaniei, în Alba Iulia.

#Earthquake (#cutremur) possibly felt 8 sec ago in #Romania (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/hZS1eHmMcO