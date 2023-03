Cutremur de 6,5 în Asia. Seismul s-a resimțit și în India, Turkmenistan, Pakistan, China, Afghanistan VIDEO

Un seism de magnitudine 6,5 s-a produs loc marți seara, 21 martie, în Asia. Rapoartele inițiale susțin că acest cutremur s-a resimțit în mai multe state de pe continentul asiatic.

Seismul l-au resimțit locuitorii din India, Turkmenistan, Kazakhstan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, China, Afghanistan și Kirgizstan, arată Institutul Național de Seismologie din india.

Trepidanții de câteva secunde au fost simțite în Delhi și alte zone din nordul Indiei, arată indianexpress.com.

An intermediate depth earthquake M6.5 was widely felt in Hindu Kush from Uzbekistan to N. India, more than 1 000 km from its epicenter. We have no report of damage at this stage although it cannot be totally excluded at close distance where reports (below) are not numerous 1/2 pic.twitter.com/WXfH92xojI