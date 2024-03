Cutremur cu magnitudinea 5,7 în sudul Greciei. Seismul s-a simțit pe mai multe insule

Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zguduit vineri, 29 martie, sudul Greciei la ora 07:12 GMT, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe.

Epicentrul seismului, la o adâncime de circa 10 kilometri, a fost determinat iniţial ca fiind la 37,44 grade latitudine nordică şi 21,23 grade longitudine estică.

Potrivit The Sun, seismul s-a simțit în Atena și Creta.

