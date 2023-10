Cutremur cu magnitudinea de 5,4. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 10 kilometri

Un cutremur cu magnitudinea 5,4 a avut loc luni, 30 octombrie, în Jamaica, potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS).

Seismul s-a produs în apropiere de Hope Bay, la o adâncime de 10 kilometri.

Prim-ministrul insulei, Andrew Holness, a declarat într-o postare pe reţelele de socializare că speră că ”toată lumea este în siguranţă în urma cutremurului”, după relatări privind zguduituri intense în unele părţi ale ţării, însă nu a indicat că s-ar fi produs pagube, potrivit Știrile PROTV.

🔔#Earthquake M5.7 occurred 11 km W of Port Antonio (#Jamaica) 8 min ago (local time 10:57:22). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/MP0pqY7WB5

🖥https://t.co/BZ7WX2dDIg pic.twitter.com/shHZ3X9ARy