Cutremur cu magnitudinea 6,1 în regiunea arhipelagului Vanuatu FOTO

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs miercuri, 8 mai, în regiunea arhipelagului Vanuatu din Oceania, transmite agenţia Xinhua.

Seismul a fost înregistrat miercuri, la ora 08:17 GMT, conform Centrului German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ).

A M6.1 earthquake occurred in northern Vanuatu at 8:17pm FJT. Strong shaking would’ve been felt in the nearby islands of Maewo and Ambae. It poses no threat to Fiji. Recorded on my @raspishake in Suva. pic.twitter.com/qTvoilu73u