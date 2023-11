Cutremur cu magnitudine de 6,9. Unde s-a produs seismul puternic

Un seism cu magnitudinea 6,9 s-a produs vineri, 17 noiembrie, în regiunea Mindanao din Filipine, potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoştiinţă (GFZ), informează Reuters.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a adăugat GFZ. Centrul pentru avertizare în caz de tsunami din Pacific a spus că nu este aşteptat un tsunami.

#Earthquake (#lindol) possibly felt 1 min 31 sec ago in #Philippines. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/yysxeKxFNH