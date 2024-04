Imagini apocaliptice după un cutremur cu magnitudine 7,7 în Taiwan. Alertă de tsunami în Japonia şi Filipine VIDEO

Un cutremur major s-a înregistrat miercuri dimineaţa în estul Taiwanului, iar o alertă tsunami a fost emisă în Okinawa, în sud-vestul arhipelagului japonez, dar şi în Filipine.

Seismul a avut loc la ora locală 07:58 a.m. (2:58, ora României), la o adâncime de 15,5 km, chiar în largul coastei de est, potrivit Administraţiei meteorologice locale. A fost cel mai puternic cutremur care a lovit insula în ultimii 25 de ani. Mai multe persoane sunt blocate sub dărâmături, iar 9 persoane au fost rănite pe o autostradă.

Potrivit agenţiei japoneze de meteorologie, magnitudinea seismului a fost de 7,5. Agenţia japoneză de meteorologie a descris cutremurul ca având adâncime mică, ceea ce poate provoca pagube mai mari.Aceeaşi agenţie a revizuit între timp în creştere magnitudinea cutremurului din Taiwan la 7,7, de la 7,5, potrivit Reuters.

The shaking was so bad that people commuting to work stopped. pic.twitter.com/jNgUZm9pMl

Institutul american de geologie USGS a estimat magnitudinea de moment la 7,4, iar adâncimea seismului la 34,8 km. Epicentrul este situat la 18 km sud de oraşul Hualien din Taiwan, potrivit US Geological Survey.

Potrivit Reuters, administraţia meteorologică centrală din Taiwan a anunţat că magnitudinea cutremurului a fost de 7,2 şi s-a resimţit miercuri dimineaţă în Taipei, capitala Taiwanului. Cutremurul puternic a lăsat fără curent electric mai multe părţi ale oraşului, potrivit unui martor Reuters.

Imagini la televiziune au arătat clădiri din oraşul Hualien, situat în estul Taiwanului, zguduite din temelii. Cutremurul s-a produs în jurul orei locale 8:00 (3:00, ora României), la doar câţiva kilometri sud de Hualian, în estul Taiwanului.

Seismul iniţial a fost urmat după 13 minute de un altul, cu magnitudinea de 6,5, produs la o adâncime de numai 11,8 kilometri, potrivit USGS.

Japonia a emis un aviz de evacuare pentru zonele de coastă din apropierea prefecturii sudice Okinawa. Postul public de televiziune NHK a îndemnat oamenii să nu se apropie de coastă şi să se îndrepte spre zone mai înalte, în timp ce pe ecran apăreau avertismente în engleză şi japoneză.

Un tsunami de până la 3 metri ar urma să ajungă pe coasta de sud-vest a Japoniei în jurul orei locale 10.00 a.m. (04:00, ora României), potrivit Agenţiei Meteorologice din Japonia. Avertizarea a fost emisă după ce seismul s-a produs în ocean, în apropierea coastei.

Cutremurele sunt frecvente în regiune, una dintre cele mai active zone seismice din lume.

Au trecut doar patru luni de când un cutremur cu magnitudinea de 7,6 urmat de un tsunami a ucis 244 de persoane şi a provocat pagube importante în peninsula Noto din prefectura Ishikawa, pe coasta Mării Japoniei.

La 11 martie 2011, coasta de nord-est a Japoniei a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 9, cel mai puternic seism înregistrat vreodată în Japonia, şi de un tsunami masiv. Aceste evenimente au declanşat cea mai gravă criză nucleară civilă din lume, de la dezastrul de la Cernobîl, cu un sfert de secol mai devreme.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,6 a lovit Taiwanul în septembrie 1999, ucigând aproximativ 2.400 de persoane în cel mai grav dezastru natural din istoria insulei.

Cutremurul a fost resimţit şi în Shanghai, în China, a declarat un martor Reuters. Presa de stat chineză a declarat că a fost resimţit şi în Fuzhou, Xiamen, Quanzhou şi Ningde, în provincia chineză Fujian.

Deocamdată, administraţia oraşului Taipei nu a primit niciun raport privind pagube.

Operatorul feroviar de mare viteză din Taiwan a declarat că nu au fost raportate pagube sau răniţi, dar a precizat că trenurile vor avea întârzieri fiind necesare inspecţii.

Southern Taiwan Science Park, unde gigantul Taiwan Semiconductor Manufacturing Co are o fabrică, a declarat că societăţile îşi desfăşoară activitatea fără impact.

UPDATE - Încă două replici, de 5,7 şi 5,2 s-au produs la adâncime mică în zona unde a avut loc cutremurul iniţial.

Agenţia de seismologie din Filipine a emis miercuri o alertă de tsunami pentru zonele de coastă de la Oceanul Pacific, spunând că se aşteaptă să se confrunte cu "valuri tsunami puternice". Populaţia din zonele de coastă din mai multe provincii a fost sfătuită să se evacueze imediat către zone mai înalte sau să se deplaseze mai mult în interiorul ţării, relatează The Guardian.

Potrivit USGS, o nouă replică s-a produs la 10 km adâncime, având magnitudinea de 5,7, după 37 de minute de la seismul iniţial, urmată după 8 minute de încă o replică, de 5,5.

Potrivit The Guardian, imagini prezentate la televiziune arată clădiri care s-au prăbuşit în oraşul Hualien de pe coasta estică a Taiwanului. De asemenea, ar exista persoane prinse între dărâmături.

Televiziunea niponă NHK a anunţat că un tsunami iniţial de 30 cm a ajuns la ţărm pe Yonaguni, o insulă îndepărtată aflată la doar 110 km de Taiwan, dar a avertizat că ar putea urma valuri mai mari.

Toate zborurile către aeroportul japonez Naha, de pe insula Okinawa, au fost deviate în urma alertei de tsunami, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al aeroportului pentru CNN.

Toţi angajaţii şi personalul au fost evacuaţi la etajul al treilea în aşteptarea impactului tsunami-ului, a declarat Hideaki Tsurudo, adăugând că niciun val nu a ajuns la aeroport în intervalul de timp în care a fost emisă alerta.

Operatorul de electricitate din Taiwan - Taipower- a declarat că peste 87.000 de persoane din întreaga ţară au rămas fără curent electric, potrivit agenţiei de presă Reuters.

BREAKIN: A Multistory Building on the Corner of Congquing and Zhongshan Road has Partially Collapsed in Hualien as 7.5 Magnitude Earthquake hit Taiwan.#Taiwan #Earthquake pic.twitter.com/ePZ2XhgcFC