Cutremur cu magnitudinea de peste 7 pe o insulă turistică. Oamenii au fost evacuați de teama unui tsunami VIDEO

Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,1, urmat de replici, s-a produs marţi dimineaţă, 29 august, în Bali şi alte insule indoneziene, a anunţat Institutul seismologic american (USGS), relatează AFP.

Cutremurul s-a produs la mare adâncime, la aproximativ 515 kilometri, în mare, la nord-est de Bali, la ora locală 03:55 (19:55 GMT luni), potrivit institutului, care a exclus riscul producerii unui tsunami.

Replicile au fost resimţite în Bali, precum şi pe insulele din apropiere Lombok şi Sumbawa. Doua replici cu magnitudinea 5,4 şi 5,6 au fost înregistrate de USGS.

The M7.1 #earthquake wave in the #Bali Sea roll across seismic stations in North America. pic.twitter.com/VAnMcSkM6Q